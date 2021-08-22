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لبنان يرفع السعر الرسمي للبنزين بنسبة 66%

الأحد 22/أغسطس/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
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ذكرت الحكومة اللبنانية الأحد 22 أغسطس أنها رفعت السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان بنحو 66%، في خفض جزئي لدعم الوقود لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل.
وجاء في بيان الحكومة أن تغيير السعر يسري على الفور.

وذكرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أن أسعار المحروقات للصفحية، أي 20 لترًا، قد اترفعت كالآتي:

بنزين أوكتان 98: من 79,700 ليرة إلى 133,200 ليرة
بنزين أوكتان 95: من 77,500 ليرة إلى 129,000 ليرة
ديزل أويل: من 58,500 ليرة إلى 101,500 ليرة

وكان من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود في لبنان إلى الضعف بعد أن قررت الحكومة السبت 21 أغسطس، رفع سعر الصرف المستخدم في تسعير المواد البترولية في مسعى لتخفيف النقص الحاد في الوقود مما أصاب البلاد بالشلل.

ويعني الرفع، الذي يرقى إلى حد التقليص الجزئي لدعم الوقود، المزيد من المصاعب في بلد ارتفع فيه مستوى الفقر بدرجة كبيرة إثر انهيار مالي مستمر منذ عامين قضى على 90% من قيمة العملة المحلية.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون السبت 21 أغسطس إن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود، بعد أن أعلن مصرف لبنان المركزي في وقت سابق من نفس اليوم أن الحكومة قررت زيادة سعر الصرف الخاص بتسعير الوقود ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار عن السعر السابق الذي كان 3900 في قرار سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الوقود.

و قال مسؤولون لبنانيون كبار السبت 21 أغسطس إن مصرف لبنان المركزي قرر فتح حساب مؤقت "لتغطية دعم عاجل واستثنائي" لواردات الوقود بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.

وتعاني لبنان من أزمات في قطاعات مختلفة، تمتد من أزمات الوقود، إلى مشكلات توليد الكهرباء، فضلًا عن مشكلات في توفير مياه الشرب والتي ذكر عنها اليونيسيف أنها قد تتسبب في انقطاع المياه عن نحو 4 ملايين شخص في لبنان.

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