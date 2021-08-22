الأنبا توما يحتفل بعيد انتقال السيدة العذراء والمناولة الاحتفالية

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، منذ قليل، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بفيس بوك، عن ترأس صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء، وأيضًا المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة العذراء سيدة الانتقال بجرجا.



وقد قام بالاشتراك مع نيافته في الصلاة الأب يوحنا زكريا، راعي الكنيسة، والراهبات، والشمامسة، وشعب الرعية.



