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أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:10 م
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الأحد، مرسومًا بتحديد موعد أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد.

 

ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الموافق 2 أكتوبر2021 موعدًا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

 

كما نص المرسوم على أن "يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب اعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد".

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قطر أول انتخابات تشريعية أمير قطر

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