Advertisements

تفاصيل قداس عيد انتقال السيدة العذراء بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements


أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك عن احتفال، كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، بعيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث قام بالصلاة الأب برنابا فانوس، راعي الكنيسة، والأب دانيال حنا، الراعي المساعد، وبحضور الشماس فرنسيس أنيس، والشماس بولا جرجس.

تخلل الاحتفال باقة من الترانيم الروحية، التي قدمتها خدمة الحضانة. واختتم الاحتفال بتكريم طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة من شعب الكنيسة، لتفوقهم خلال العام الحالي.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ يوم

السولية يضع شرطا لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ ساعة و نصف

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

منذ ساعتين

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتوتنهام

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يصدم المنتخب بقرار صارم

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من الأوقاف للسيطرة على المنابر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

منذ أقل من ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الاسباني

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من مدرب أتلتيك بيلباو بعد التعادل مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد المستفيد الأكبر.. تفاصيل عقد أوديجارد مع آرسنال

منذ أقل من ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

12:39 م

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

11:30 ص

ريال مدريد المستفيد الأكبر.. تفاصيل عقد أوديجارد مع آرسنال

12:37 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

09:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements