تفاصيل قداس عيد انتقال السيدة العذراء بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا





أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك عن احتفال، كاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا، بعيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث قام بالصلاة الأب برنابا فانوس، راعي الكنيسة، والأب دانيال حنا، الراعي المساعد، وبحضور الشماس فرنسيس أنيس، والشماس بولا جرجس.



تخلل الاحتفال باقة من الترانيم الروحية، التي قدمتها خدمة الحضانة. واختتم الاحتفال بتكريم طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة من شعب الكنيسة، لتفوقهم خلال العام الحالي.



