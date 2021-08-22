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خبير يكشف تأثير حرارة الصيف على فيروس كورونا (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، حقيقة وجود علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة والإصابة بفيروس كورونا.

وقال "عنان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إن هناك طريقتين للإصابة بفيروس كورونا، إما أن تكون عدوى مباشرة، وذلك من خلال التعرض لرذاذ شخص مصاب بالفيروس، أما الطريقة غير المباشرة تكون من خلال وجود رذاذ لشخص مصاب على سطح ما ويلمسه شخص سليم فتنتقل له العدوى.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن العدوى غير المباشرة هى التي تقل خلال فصل الصيف، حيث يتبخر الرذاذ من على الأسطح سريعا بسبب الحرارة، اما العدوى المباشرة لا تقل خلال فصل الصيف.

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