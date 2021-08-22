بدء صلاة الجنازة على جثمان جدة الفنانة جميلة عوض بمسجد الأرقم بمدينة نصر

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على جدة الفنانة جميلة عوض من مسجد الأرقم بمدينة نصر، وذلك وسط حضور أفراد عائلتها.



وكانت الفنانة جميلة عوض قد أعلنت عن وفاة جدتها قبل ساعات عبر حسابها فى مواقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام "حيث أعادت نشر استورى لإحدى صديقاتها والتى كتبت فيها: " إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض "



وعلى صعيد آخر فقد شاركت الفنانة جميله عوض فى السباق الرمضاني فى مسلسل " حرب أهلية " والذى كان بطولة عدد من الفنانين منهم يسرا، باسل الخياط، أروى جودة، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.