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8.84 مليار دولار أرباح صناعة البلاستيك في الصين

الأحد 22/أغسطس/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
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أظهر قطاع صناعة البلاستيك في الصين أداء قويا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حققت كل من الأرباح والإيرادات نموا مزدوج الرقم، وفقا لنتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة الصينية أمس.

وأشارت البيانات الصادرة إلى أن مصنعي المنتجات البلاستيكية حققوا أرباحا إجمالية بلغت 57.47 مليار يوان "نحو 8.84 مليار دولار أمريكي" خلال الفترة المذكورة، بزيادة سنوية نسبتها 16.6 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت إيراداتهم التشغيلية المجمعة بنسبة 23.4 في المائة عن العام الماضي إلى نحو 1.03 تريليون يوان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ إنتاج صناعة البلاستيك الوطنية 38.84 مليون طن، بزيادة سنوية نسبتها 18.2 في المائة على أساس سنوي.

وفي حزيران (يونيو) وحده، ارتفع إنتاج الصناعة بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي إلى 7.21 مليون طن.
تواجه الصين التفشي الأكبر لفيروس كورونا منذ بداية الوباء في 2020، حيث وجه الإغلاق ضربة إلى نمو الاستهلاك وسط تباطؤ الصادرات وتضرر قطاع الصناعة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أخيرا، أن تأثير ذلك في الاقتصاد سيبدأ الوضوح أكثر بدءا من اليوم، عندما يتم إصدار بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لتموز (يوليو).

ومن المحتمل أن تكون الفيضانات التي وقعت في وقت سابق من الشهر، إضافة إلى الإغلاق والقيود على الحركة التي توسعت منذ منتصف تموز (يوليو) قد أضرت بالسفر والإنفاق أثناء العطلات، وربما أضرت أيضا بالتصنيع.

ومن المرجح أن يقدم البنك المركزي مؤشرا حول إذا ما كان تفشي الفيروس قد يتسبب في تغيير موقف سياسته النقدية. وواجه إنتاج المصانع في الصين عدة قيود في تموز (يوليو)، مع صدمات بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات ونقص الرقائق الإلكترونية وتعثر الطلب والقيود البيئية. ولا يزال نمو الاستثمار بطيئا، حيث لم تنتعش وتيرة إصدار سندات البنية التحتية الحكومية المحلية، كما تستمر بكين في موقفها المتشدد إزاء سوق العقارات.

من جهة أخرى، ارتفعت شحنات هواتف الجيل الخامس في الصين 94.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون وحدة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الأكاديمية، التي تعد معهدا للأبحاث تابعا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الحجم مثل 74.3 في المائة من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في البلاد خلال هذه الفترة.


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