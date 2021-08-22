عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع سيراميكا كيلو باترا بشأن التعاقد مع شادي حسين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أنهى الاتفاق مع اللاعب بشأن انضمامه للفريق الأحمر، رغم رفض أحد أعضاء لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ضم شادي بسبب عدم قناعاته بقدراته ووزنه الزائد خلال الفترة الأخيرة.









وأضاف المصدر في تصريحاته، أن هناك اتفاق مبدئي بين الناديين حتى هذه اللحظة وقد تشهد الساعات القادمة حسم الصفقة حال موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء على التعاقد مع اللاعب.









ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف العديد من الملفات بشأن الصفقات والراحلين والمعارين خلال الساعات القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.



