بسبب بنزيما.. راموس ينفجر غضبا من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سر غضب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان من ناديه السابق ريال مدريد.





ورحل راموس عن صفوف ريال مدريد متجهاً لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ، بعد فشل تجديد عقده مع النادي الملكي.





ووفقاً لما ذكرته شبكة "ديفنسا سنترال"، فإن راموس كان يعلم من الموسم الماضي أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على أعتاب تجديد عقده مع الريال حتى صيف 2023.





وأشارت إلى أن راموس أراد أن يكون عقده الجديد هو الآخر حتى صيف 2023، وهو ما رفضه النادي مانحا إياه عرضًا حتى 2022 فقط.





وأوضحت أن تجديد بنزيما مع ريال مدريد حسم منذ مايو الماضي، ووصلت هذه الأنباء إلى راموس، واعتبر الأخير أن إدارة الميرنجي غير عادلة معه.





وذكرت التقارير، أن الميرينجي عرض على بنزيما أيضًا الاستمرار داخل صفوف الفريق حتى 2024، لكن اللاعب الفرنسي رفض هذا الطلب.





وخالف ريال مدريد بذلك، القاعدة التي يطبقها بعدم منح اللاعبين فوق سن الثلاثين عروضًا للتجديد لأكثر من موسم واحد.



