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أسعار النفط تسجل أكبر خسائر أسبوعية في 9 أشهر

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط الخام أكبر خسائر أسبوعية لها في تسعة أشهر بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 7.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.9%.
 
وسجلت أسعار النفط 65.18 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 62.32 دولار للبرميل. 
 

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