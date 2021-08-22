Advertisements
أسعار النفط تسجل أكبر خسائر أسبوعية في 9 أشهر
الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:40 م
Advertisements
سجلت أسعار النفط الخام أكبر خسائر أسبوعية لها في تسعة أشهر بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 7.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.9%.
وسجلت أسعار النفط 65.18 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 62.32 دولار للبرميل.
Advertisements