وزير خارجية صربيا: مصر بلد عظيمة ورئيسها لديه رؤية لمستقبل رائع (فيديو)

قال نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية صربيا، إن مباحثاته مع وزير الخارجية السفير سامح شكري، تضمنت مناقشة جميع السبل لتعميق وتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات المختلفة السياسية والاقتصادية وغيرها.





وأضاف "سيلاكوفيتش"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الاجتماعات الثنائية فرصة طيبة لمراجعة ما تم القيام به في الماضي، ووضع خطط أخرى للمستقبل، لافتًا إلى أنه مع بداية هذا العام تبادلنا زيارات ممتازة من المسئولين في الدولتين.





وتابع وزير خارجية صربيا، أن المباحثات تضمنت الحديث عن الميراث الطويل للعلاقات بين البلدين، بالإضافة لمناقشة التحديات الإقليمية التي نواجهها جميعًا في منطقة البلقان والشرق الاوسط، وتم بحث فرص تنظيم اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وصربيا نهاية هذا العام، ونقوم بتنظيم اجتماع لمجلس الأعمال المشترك يتكون من رجال الأعمال بالدولتين، وهناك العديد من مجالات التعاون مثل الطاقة والزراعة والرعاية الصحية وغيرها، مشيرًا إلى أنه تم البدء في انتاج لقاح لفيروس كورونا، وسيتم البدء في انتاج لقاح سينوفارم الصيني قبل نهاية هذا العام، وهذا سيكون مفيد للدولتين.



