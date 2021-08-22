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تواصل امتحانات محو الأمية وتعليم الكبار بالبحيرة (صور)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تضافر كافة الجهود ومشاركة جميع الجهات بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالبحيرة لتحقيق المستهدف من برامج محو الأمية وتعليم الكبار والوصول إلى محافظة بلا أمية وتفعيل وزيادة التحفيز للالتحاق بفصول محو الأمية.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية وتقف عائقًا لعمليات التنمية المستدامة وخاصةً في نطاق البيئات الريفية والمناطق النائية المحرومة من فرص التعليم، موجها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتقدمين متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وتستمر دورة يوليو ٢٠٢١ لامتحانات محو الأمية والتي انطلقت مطلع شهر أغسطس الماضي، وتمت الامتحانات اليوم بمركز المحمودية بعدد ٢٥ لجنة وتختتم الدورة، وستواصل غدا بمركز المحمودية بعدد ٢٣ لجنة بإجمالي ١٩٤٥ متقدم بالمركز على مدار اليومين من إجمالي عدد المتقدمين ٢٥٢٢٤ بمراكز ومدن المحافظة.
تواصل امتحانات محو الأمية وتعليم الكبار بالبحيرة (صور)
تواصل امتحانات محو الأمية وتعليم الكبار بالبحيرة (صور)

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