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التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيّد

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:19 م
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
وكالات
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ألقت السلطات الأمنية في تونس، القبض على إرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرقي تونس، وفقًا لصحيفة "الشرق اليومية".

                                       

وقالت الصحيفة، إن المتهم الذي كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية، تم القبض عليه خلال الساعات الماضية، وهو أحد الذئاب المنفردة، مشيرة إلى أن الأبحاث انطلقت معه وهو رهن التحقيق.

 

وكانت الوحدات الأمنية بمحافظة المنستير شرقي تونس، تمكنت من إيقاف إرهابي يحرض على قتل رئيس الجمهورية عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إضافة إلى تنزيل تدوينات ذات منحى إرهابي.

 

وقد اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافا سياسية، بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، وقال إنهم يفكرون في القتل والدماء، مشددا على أنه "لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيدا".

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محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد تونس التفاصيل الكاملة

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