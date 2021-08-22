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جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات مشروع التنور المجتمعي للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجتماع التحضيري الأول لمشروع التنور المجتمعي والذي سيبدأ دورته الجديدة اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل ٢٠٢٢٢٠٢١.
جاء ذلك بحضور الدكتور إمام محمد عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم، والدكتورة آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي، وأ. رجب فاروق، مدير فرع الهيئة القومية لتعليم الكبار بالفيوم، وعدد من السادة وكلاء الكلية ومنسق المشروع بالكلية والطلاب المشاركين بالمشروع وذلك اليوم الأحد ٢٠٢١٨٢٢ بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأكد "أبو الغار" أن مشروع التنور المجتمعي يهدف لبناء منظومة من القيم الإيجابية في المجتمع المصري بشكل عام وفي محافظة الفيوم بشكل خاص، مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد أهم دعامات خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ حيث أن بناء الإنسان المصري وتنميته ثقافيا وفكريا يحتل مرتبة الصدارة في أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأضاف أن ثمة جوانب إيجابية عديدة تتضمنها مشاركة الطلاب بمشروع التنور المجتمعي منها المساهمة في تحرير الأفراد من الجهل والأمية وتنمية أفكار وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى الحوافز المادية التي يحصل عليها الطلاب المشاركين بالمشروع، وكذلك حصولهم على ٢٠ درجة نظير تعليم أربعه أفراد عن كل فصل دراسي.

وأعرب عن سعادته بتواجد عدد كبير من طلاب الكلية للمشاركة بمشروع التنور المجتمعي للعام الجامعي الجديد، مثنيا على جهود إدارة كلية دار العلوم والقائمين على المشروع.

وبدوره أكد الدكتور إمام محمد عبد الفتاح، أهمية دور الجامعة في تنمية المجتمع والمساهمة الفاعلة في حل مشكلاته بوصفها مؤسسة تقوم علي أسس العلم والمعرفة، مشيرا إلى أن أحد أخطر المشكلات التي تعاني منها محافظة الفيوم هي مشكلة الأمية لذلك يتوجب على الجميع التكاتف للقضاء عليها.

وأشاد بالإنجاز الكبير الذي حققه طلاب كلية دار العلوم حيث جاء ترتيب الكلية في المستوى الثاني بين أكثر الكليات المساهمة بمشروع التنور المجتمعي بنسبة نجاح ٨٦%، موضحا أن الدور الأكبر بات يقع علي عاتق الشباب بوصفهم قادة المستقبل، ولذا يتوجب عليهم المساهمة بشكل أكبر في إنجاح هذا المشروع.
جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات مشروع التنور المجتمعي للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢
جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات مشروع التنور المجتمعي للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢
جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات مشروع التنور المجتمعي للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢
جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات مشروع التنور المجتمعي للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢
جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات مشروع التنور المجتمعي للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢
جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات مشروع التنور المجتمعي للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢
جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات مشروع التنور المجتمعي للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢
جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات مشروع التنور المجتمعي للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢

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