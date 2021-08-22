كندة علوش توجه نصيحة لجمهورها عبر"تويتر"





كتبت كندة علوش تغريدة جديدة قالت فيها:"شارك الناس لحظات فرحك وتفاؤلك أعط المحيطين بك والمتابعين لك دافعاً للاستمرار كن محفزاً ومشجعاً لكل ماهو إيجابي".



وتابعت:" أما لحظات انكسارك وضعفك حزنك خوفك فاحتفظ بها بينك وبين نفسك وبين الله فالله كفيل بكفكفه دموعك وبالختفيف عنك والنهوض بك لا تكن لإحباط الأخريين أو تثبيط عزيمتهم".

حرصت الفنانة كندة علوش على توجيه نصيحه لجمهورها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".