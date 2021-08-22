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كندة علوش توجه نصيحة لجمهورها عبر"تويتر"

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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حرصت الفنانة كندة علوش على توجيه نصيحه لجمهورها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

كتبت كندة علوش تغريدة جديدة قالت فيها:"شارك الناس لحظات فرحك وتفاؤلك أعط المحيطين بك والمتابعين لك دافعاً للاستمرار كن محفزاً ومشجعاً لكل ماهو إيجابي". 

وتابعت:" أما لحظات انكسارك وضعفك حزنك خوفك فاحتفظ بها بينك وبين نفسك وبين الله فالله كفيل بكفكفه دموعك وبالختفيف عنك والنهوض بك لا تكن لإحباط الأخريين أو تثبيط عزيمتهم".

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