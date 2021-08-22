بسبب موسيماني.. ثنائي الأهلي يطلب الرحيل

باتت أيام الثنائي أحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر لاعبي الأهلي معدودة داخل القلعة الحمراء في ظل توتر علاقتهما مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وخروجهما من حساباته الفنية.





وأكدت تقارير صحفية أن الثنائي ناصر ماهر وأحمد بيكهام طلب الرحيل عن الأهلي بعد خروجهما من الحسابات الفنية لموسيماني وعدم المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة.





وكشفت التقارير أن موسيماني أخطر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بأن اللاعبين قد يرحلان لأي مكان يرغب فيه النادي، خاصة أنه رفض اسلوب ومناقشة اللاعبين معه بعد توليه المسئولية.





وأوضحت التقارير أن سبب غضب موسيماني من بيكهام هو رفض اللاعب المشاركة في مركز الظهير الأيمن، بينما اعترض ناصر ماهر على الجلوس على دكة البدلاء في ظل تراجع مستوى محمد مجدي أفشة.





وكانت تقارير صحفية ربطت ثنائي الأهلي بالانتقال إلى نادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي.



