انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة بمركز قفط بقنا

شهد أمين المتابعة وتقييم الأداء بحزب مستقبل علي مستوي الجمهورية محمد عبد السلام السنوسي يرافقه الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، هشام قدوس، انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار "أنت البطل" بمركز قفط، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب.



حيث أجريت مراسم قرعة العلنية للدوري بحضور أمين شباب المحافظة المشرف العام علي البطولة محمد عبد الستار تمام وأمين العمل الجماهيري بقنا كريم عبد المريد وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز قفط محمود عبد الفتاح آدم ومندوبي الفرق المشاركة بالمركز.



وقال أمين المتابعة وتقييم الأداء بحزب مستقبل علي مستوي الجمهورية محمد عبد السلام السنوسي إن دوري مستقبل وطن هو البطولة الأكبر والأوسع انتشار علي مستوي الجمهورية والتي تمنح الشباب فرصة جيدة لممارسة الرياضة والإبداع فيها مؤكدا علي تبني الحزب للمواهب في مختلف الألعاب الرياضية وذلك تماشيا مع سياسات الدولة والقيادة السياسية لرفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية والعالمية.



ومن جانبه، قال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز قفط محمود عبد الفتاح آدم إن مركز قفط يشارك بـ 28 فريقا في البطولة تضم 280 شابا من أبناء المركز وتجري مباريات الدوري علي ملعب " العويضات" بمدينة قفط تحت إشراف لجنة تحكيم علي أعلى مستوى مشيرا إلى أن جائزة المركز الأول 10 آلاف جنيه وكأس البطولة والمركز الثاني 8 آلاف جنيه وميداليات المركز الثاني والمركز الثالث 5 آلاف جنيه وميداليات المركز الثالث.