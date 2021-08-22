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ننشر موعد بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الازهرية 2021.. وخطوات تقديم التظلمات

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:21 م
امتحانات الدور الثاني لطلاب الازهرية
امتحانات الدور الثاني لطلاب الازهرية
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ننشر موعد بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الازهرية 2021.. وخطوات تقديم التظلمات 


وهناك عدد كبير من الطلاب أخفقوا في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وينتظرون الدور الثاني لاجتيار هذه المرحلة التعليمية، لذا يبحثون عن الموعد الذي تم تحديده لأداء امتحانات الدور الثاني.
وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد اداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2021، وهي كالتالي:-

موعد الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2021
وفقًا للإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية،، فإن موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشعبتيها الأدبية والعلمية، تبدأ السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، وتستمر إلى يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021، ويوم الأحد 12 سبتمبر 2021 للشهادة الثانوية (بعوث).

كما أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات عن موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للبعوث الإسلامية، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021.

موعد ورسوم تظلمات الثانوية الأزهرية
وفي سياق منفصل، انطلقت الثلاثاء الماضي الموافق 17 أغسطس، تقديم التظلمات والطعن على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر أي الجمعة 17 سبتمبر المقبل.

ويدفع الطالب الراغب في تقديم الطعن مبلغ 100 جنيه كرسوم على المادة الواحدة، حيث تم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيًا، ومن المقرر أن تستقبل المناطق التعليمية على مستوى الجمهورية طلاب الدور الثاني، إذ يصل عدد المكاتب المعدة لذلك قرابة 198مكتبًا لتلقي قبول التظلمات بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر.

كيفية تقديم طعن على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية
ووفقًا لمشيخة الأزهر، فإنه يمكن تقديم طعن أو تظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط المنظومة الموجود على بوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنــــــــــــــا)، وإدخال البيانات المطلوبة، وبعد ذلك ستظهر لك بيانات الطالب، ثم المواد التي يمكنه التظلم عليها والمواد التي لا يستطيع التظلم عليها.

- أما عن طريقة الدفع فيتم من خلال طريقتان، إما عن طريق الدفع بالفيزا أو التسجيل برقم المسلسل المدفوع في الادارة التعليمية، فكل ما يحتاج إليه الطالب هو تحديد المواد التي يود الطعن عليها، ثم الضغط على زر التأكيد وعلى الفور سيجري تحويلة إلى صفحة الدفع، ثم اختيار الدفع بالفيزا.

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