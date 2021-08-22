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نسرين طافش لجمهورها:" السعادة ليست بالإعتماد على الأخرين"

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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نسرين طافش لجمهورها: السعادة ليست بالإعتماد على الأخرين

تحرص الفنانة نسرين طافش علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

نشرت نسرين طافش صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة :"السعادة ليست مقصدي إنها رحلة.. السعادة ليست غداً إنها الأن.. السعادة ليست بالإعتماد على الأخرين إنها قرار".


يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "المداح" وهو من وبطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، حنان سليمان، خالد سرحان، محمد عز، ومن تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

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