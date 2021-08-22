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محافظ المنوفية يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:28 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
سناء عثمان
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استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اللواء أركان حرب عماد أحمد ذكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى واللواء أركان حرب محمد حجازى مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكرى للمحافظة.

تأتى تلك الزيارة على هامش تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة " صقر 81 " فى الفترة من 22 وحتى 24 أغسطس الجارى والذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للمحافظة وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى بوزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات المسلحة.

هذا وقد رحب محافظ المنوفية بقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى والوفد المرافق له على أرض محافظة المنوفية العريقة، مؤكدًا على أهمية التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث في الوقوف على مدى جاهزية واستعداد كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتعامل الفورى مع الأزمات فور حدوثها بشكل علمي ودقيق.

وخلال اللقاء تم عقد اجتماع بحضور كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية بالمحافظة، بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وفى كلمته أكد محافظ المنوفية على أننا اليوم بصدد الإعلان عن بدء مناورة التدريب العملي المشترك "صقر 81 " لمجابهة الأزمات والكوارث، بهدف تفعيل التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين الأهداف الحيوية والهامة ومجابهة أية أحداث ومتغيرات طارئة قد تتعرض لها المحافظة، مؤكدًا على دعمه الكامل فى سبيل إنجاح هذا الإصطفاف لتحقيق الاستفادة المرجوة منه، هذا وقد تم عرض فيلم تسجيلى عن محافظة المنوفية وما تتميز وتشتهر به، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن دور ومهام قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

ومن جانبه نقل قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحيات القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، معربًا عن سعادته بتواجده في محافظة العلم والعلماء التي أنجبت لمصر الكثير من الرؤساء والزعماء والعلماء وقدمت العديد من التضحيات وتوريث أبنائها العديد من البطولات، مشيرًاإلى أنه نظرًا لأهمية ومكانة المنوفية فقد حظيت باهتمام كبير للتطوير والتنمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى أشمون والشهداء.

هذا وقد أكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على أن الهدف من تنفيذ المشروع استغلال كافة الإمكانيات المتاحة والتأكد من الإستعداد التام والكامل للمحافظة في مجابهة الأزمات الطارئة والوقوف على مدى قدرتها وإدارتها للأزمة بشكل سليم من خلال الاستخدام الأمثل للوسائل المتاحة.

كما تم خلال الاجتماع عرض فيلم تسجيلى عن شهداء محافظة المنوفية، وقام المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم عددًا من أسر شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الحفاظ على مصرنا الحبيبة، وفى نهاية الاجتماع تم عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية والتعبوية للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث وكذا عرض تقارير الأجهزة التنفيذية بهذا الشان، واختتم اللقاء بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

الكلمات المفتاحية

محافظ المنوفية قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

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