محافظا المنوفية وكفر الشيخ ووزيرالرياضة يطمئنون على فريق كرة السرعة





حيث قدم وزير الشباب الرياضة ومحافظ كفر الشيخ الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده المبذولة ورعايته الكاملة وما قدمه لمصابي الحادث، وما أكده من تسخير كافة إمكانيات المحافظة لخدمتهم، كما قدم أعضاء مجلس النواب بكفر الشيخ الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لاستجابتهم السريعة ومتابعة الحادث لحظة بلحظة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للحالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم.



وعقب الاستقبال قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنوفية والضيوف بزيارة ميدانية لمستشفى جامعة المنوفية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث.

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تأتي هذه الزيارة للوقوف والإطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق والذي تعرض لحادث تصادم فجر اليوم علي الطريق الزراعي بقويسنا، بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور عمرو البشبشي نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب بدائرتي كفر الشيخ والمنوفية.