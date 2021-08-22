مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالعياط

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها أسفل عجلات قطار بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الأحد.



تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوجود حالة وفاة على شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة العياط.



وتبين بالفحص أنه أثناء نزول سيدة من قطار ركاب رقم 142 برصيف محطة كفر عمار، اختل توازنها وسقطت أسفل العجلات لتلقى مصرعها.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.