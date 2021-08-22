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وزير الخارجية: حركة عدم الانحياز حققت استقرارا في العلاقات الدولية (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن حركة عدم الانحياز حققت استقرارا وتوازنا في العلاقات الدولية في وقت اتسم بالاستقطاب والتوتر والعمل على غلبة طرف على طرف أخر، بينما كانت الحركة تدعو لتحقيق علاقات متوازنة تؤدي لتحقيق طموحات شعوب العالم النامي نحو الاستقرار والتنمية.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه خلال السنوات الماضية شهدت المنظومة الدولية كثير من التوتر والتحديات التي كان لها أثر على مسار حركة عدم الانحياز وعلى قدرتها على التأثير على وجود عدد من التوجهات من داخلها جعلت هناك ضغوط على قدرة الحركة على تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.

وتابع وزير الخارجية، أن المبادئ التي أرسيت عليها الحركة تظل مبادئ قريبة من طموحات الغالبية العظمى من شعوب العالم، وقائمة على مبادئ إنسانية يجب أن نُعلي من شأنها لكونها تحقق التكامل والاستقرار والتعاون بين الدول على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وسيادة الدولة والمصالح المشتركة بعيدًا عن الإقصاء أو الاستقطاب، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التفاعل بين أعضاء الحركة لصياغة المستقبل وتحديد التحديات والتوصل لنقطة توافق لكيفية السير قدمًا بالحركة بما يحقق مصالح أعضاءها.

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