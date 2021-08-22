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معرفة البريد الموحد لإجراء تظلمات الثانوية العامة 2021 office 365.emis.gov.eg

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:25 م
office 365
office 365
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معرفة البريد الموحد لإجراء تظلمات الثانوية العامة 2021 office 365.emis.gov.eg


يقدم لكم موقع "الفجر" الإلكتروني، خلال السطور التالية، طريقة معرفة البريد الموحد لاتمام عملية تظلمات الثانوية العامة 2021 office 365.emis.gov.eg.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب تلقي طلبات طلاب الصف الثالث الثانوي للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني لاستقبال طلاب الطلاب الراغبين في التظلم على درجاتهم في المواد المختلفة، حيث أن تتطلب عملية تسجيل الطلاب بياناتهم من أجل الدخول على لوحة تقديم طلب لإعادة التصحيح إدخال البريد الموحد.

والبريد الموحد هو البريد الإلكتروني الذي قام طلاب الصف الثالث الثانوي بإنشائه من خلال الرقم القومي والكود الخاص بهم.

وترجع أهمية البريد الموحد إلى كونه أداة مهمة للطلاب من أجل تسجيل رغبتهم في تقديم طلب للتظلم وإعادة التصحيح.

وبدون وجود البريد الموحد سيصبح الطالب عاجزاً عن تسجيل طلب إعادة تصحيح درجاته في نتيجة الثانوية العامة.

ويسارع الطلاب وأولياء الأمور إلى التعرف على البريد الموحد للطالب قبل انتهاء مهلة تسجيل طلبات التظلمات والتي ستستمر لمدة أسبوع ينتهي يوم 13 سبتمبر 2021.

معرفة البريد الموحد لإجراء تظلمات الثانوية العامة 2021

- يجب أن يتوفر كود الطالب مع المتقدم بالطلب.

- ويتوفر كود الطالب لدى إدارة المدرسة ويمكن الحصول عليه بمنتهى السهولة.

- الدخول على رابط معرفة البريد الموحد من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا).

- إدخال الرقم القومي في شهادة الميلاد المميكنة وعدده 16 رقم من اليسار لليمين.

- إدخال كود الطالب.

- الدخول على البريد الإلكتروني الموحد
- سيظهر أمام الطالب عنوان البريد الموحد الخاص به.

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