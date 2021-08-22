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"ديربي لندن".. تاريخ مواجهات أرسنال وتشيلسي قبل صدام الليلة (أرقام)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستضيف فريق أرسنال الانجليزي نظيره تشيلسي فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعبه "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.
وافتتح فريق تشيلسي، مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز علي كريستال بالاس 3-0، فيما خسر أرسنال ضد برينتفورد بهدفين نظيفين.

ويتسلح فريق ارسنال بتفوقه التاريخي على نظيره تشيلسي قبل مباراة الليله ضمن منافسات الدوري الانجليزي حيث سبق و تقابل الفريقين في 124 مباراة طوال تاريخه في مختلف البطولات، حقق الجانرز 46 انتصارا مقابل 44 انتصارا للبلوز بينما حسم التعادل نتيجة 34 مباراة بينهما .

سجل لاعبي ارسنال 170 هدفا خلال مواجهاتهم السابقة ضد فريق تشيلسي بينما استقبلت شباك الجانرز 171 هدفا، ويعد النجم الايفواري ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين وسجل 13 هدفا.

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