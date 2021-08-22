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هل نشهد موجة حارة جديدة؟.. مفاجآت عن طقس الأيام المقبلة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
محمد العطار
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كشف متخصصي هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة مفاجآت عن حالة الطقس التي تنتظر المصريين الأيام المقبلة، وفق عملها على تقديم المعلومات للمواطنين عن الطقس حتى يتمكنوا من التعامل معه.

ويشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، على أن يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء ليلا.

طقس غد الإثنين
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن  طقس غدا الاثنين المقبل يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى   وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية،وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن طقس الاثنين يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية،كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


انخفاض الحرارة حتى الجمعة
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه مازالت موجة الانخفاض  في درجات الحرارة مستمرة حتى الجمعة المقبل، ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، نهارا،  معتدل ليلا.

تحذير من ارتفاع الرطوبة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة بقيم تتراوح من "4:2" درجات، مما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة.

هل تتعرض البلاد لموجة حارة؟
وأكد مسئولي هيئة الأرصاد الجوية إن هناك استقرارًا إلى حد كبير في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة، خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس الجاري، وأنه غير متوقع أن تتعرض البلاد لموجه طويلة شديدة الحرارة مثل التي تعرضنا لها في بداية أغسطس.

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