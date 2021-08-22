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صور.. هاني سلامة يتألق في أحدث جلسة تصوير له

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
فرح هنداوي
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تألق النجم هاني سلامة، في جلسة تصوير جديدة، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". 

وظهر هاني سلامة بإطلالة صيفية وأنيقة، نالت على إعجاب الآلاف من المتابعين له.

ويذكر أن آخر أعمال هاني سلامة مسلسل" بين السما والارض " شارك به في ماراثون رمضان 2021، و العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، ولكل واحد منهم حكاية مختلفة.

والمسلسل سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، بطولة: هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.
صور.. هاني سلامة يتألق في أحدث جلسة تصوير له
صور.. هاني سلامة يتألق في أحدث جلسة تصوير له
صور.. هاني سلامة يتألق في أحدث جلسة تصوير له
صور.. هاني سلامة يتألق في أحدث جلسة تصوير له
صور.. هاني سلامة يتألق في أحدث جلسة تصوير له
صور.. هاني سلامة يتألق في أحدث جلسة تصوير له

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