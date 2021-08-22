Advertisements

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
محمود دياب
Advertisements
تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، في التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر من عرض خلال الوقت الحالي لخوض تجربة الاحتراف في أحد دوريات الخليج.

وافق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة.

وينتظر مسؤولو النادي الأهلي، موقف المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من رحيله عن الفريق السماوي، من أجل حسم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة

أخبار تهمك

بسبب بنزيما.. راموس ينفجر غضبا من ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد المستفيد الأكبر.. تفاصيل عقد أوديجارد مع آرسنال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يصدم المنتخب بقرار صارم

منذ ساعتين

السولية يضع شرطا لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنان ماهر لبيب

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

بسبب بنزيما.. راموس ينفجر غضبا من ريال مدريد

01:26 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

12:39 م

عاجل.. وفاة الفنان ماهر لبيب

01:45 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements