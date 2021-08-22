الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، في التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويأتي ذلك في ظل تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر من عرض خلال الوقت الحالي لخوض تجربة الاحتراف في أحد دوريات الخليج.





وافق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة.





وينتظر مسؤولو النادي الأهلي، موقف المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من رحيله عن الفريق السماوي، من أجل حسم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة



