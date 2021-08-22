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عاجل.. شروط تعجيزية تمنع إنتقال مبابي لريال مدريد

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وضعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعض الشروط التعجيزية خلال الساعات القليلة الماضية لمنع إنتقال نجم الفريق لريال مدريد الاسباني.

وينتهي عقد مبابي مع باريس يوم ثلاثين من شهر يونيو ويرفض كافة العروض الخاصة بإنضمام اللاعب للعملاق الأسباني فريق نادي ريال مدريد.

وقالت شبكة ديفينسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد لا يزال يأمل في أن يتعاقد مع مبابي بعد فتح المفاوضات مع فريقه قبل نهاية سوق الانتقالات الجارية يوم 31 أغسطس.

وأضافت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ستطلب 150 مليورو بالإضافة إلى بعض اللاعبين من الريال للموافقة على رحيل مبابي.

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مبابى ريال مدريد باريس سان جيرمان الدوري الاسباني

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