Advertisements

أنشيلوتي يبلغ مهاجم ريال مدريد بالرحيل

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
Advertisements
حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، اختياره بين رأسي الحربي الصربي لوكا يوفيتش وماريانو دياز، ليكون المهاجم الثاني في ريال مدريد الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي يفضل استمرار لوكا يوفيتش كمهاجم ثاني مع إمكانية إعطاءه فرصة للمشاركة على مدار الموسم كبديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وأبلغ كارلو أنشيلوتي ماريانو دياز بأنه خارج حساباته في الموسم المقبل ولن يعتمد عليه نهائيًا، طالبًا منه دراسة العروض المقدمة له واختيار الأفضل للرحيل عن ريال مدريد.

ولم يحسم ماريانو دياز موقفه من مغادرة نادي ريال مدريد الصيف الحالي، إذ أنه مازال يدرس العروض المقدمة له للاستقرار على وجهته المقبلة.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قام بتجديد عقد مهاجمه الفرنسي الأساسي كريم بنزيما، مع رغبة أنشيلوتي في الإبقاء على رأس حربة آخر ليكون الخيار الثاني الموسم الجديد

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

السولية يضع شرطا لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بسبب بنزيما.. راموس ينفجر غضبا من ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة الفنان ماهر لبيب

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يصدم المنتخب بقرار صارم

منذ ساعتين

ريال مدريد المستفيد الأكبر.. تفاصيل عقد أوديجارد مع آرسنال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ يوم

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الاسباني

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

بسبب بنزيما.. راموس ينفجر غضبا من ريال مدريد

01:26 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

12:39 م

عاجل.. وفاة الفنان ماهر لبيب

01:45 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements