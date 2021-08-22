أنشيلوتي يبلغ مهاجم ريال مدريد بالرحيل

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، اختياره بين رأسي الحربي الصربي لوكا يوفيتش وماريانو دياز، ليكون المهاجم الثاني في ريال مدريد الموسم الجديد.





وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي يفضل استمرار لوكا يوفيتش كمهاجم ثاني مع إمكانية إعطاءه فرصة للمشاركة على مدار الموسم كبديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.





وأبلغ كارلو أنشيلوتي ماريانو دياز بأنه خارج حساباته في الموسم المقبل ولن يعتمد عليه نهائيًا، طالبًا منه دراسة العروض المقدمة له واختيار الأفضل للرحيل عن ريال مدريد.





ولم يحسم ماريانو دياز موقفه من مغادرة نادي ريال مدريد الصيف الحالي، إذ أنه مازال يدرس العروض المقدمة له للاستقرار على وجهته المقبلة.





جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قام بتجديد عقد مهاجمه الفرنسي الأساسي كريم بنزيما، مع رغبة أنشيلوتي في الإبقاء على رأس حربة آخر ليكون الخيار الثاني الموسم الجديد



