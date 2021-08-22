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لحظة بلحظة.. متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في البريميرليج "تغطية حية"

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يقدم لكم " الفجر الرياضي " خدمة تغطية مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد سانت ميري لحساب مباريات الجولة الثانية من البريميرليج.

وقبل المباراة يخوض فريق نادي مانشستر يونايتد المواجهة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، لوك شاو، وان بيساكا
خط الوسط: بوجبا، فريد، جرينوود، برونو فرنانديز، نيمانيا ماتيتش.
خط الهجوم: مارسيال.

وإليكم أحداث اللقاء : 

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