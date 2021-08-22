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البورصة تفقد 2.7 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يهبط 1% في ختام التعاملات

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين ، و لازال جنى الارباح على قياديات الرئيسي و التجارى الدولى هو المسيطر علي أداء المؤشرات اليوم 

وخسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.553 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 10690 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4177 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3874 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 5.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 341.7 مليون ورقة منفذة على 45.2 ألف عملية ،وتم التداول على 202 سهم، ارتفع منهم نحو 73 سهم، وانخفض نحو 90 سهم، ولم تتغير مستويات 29 سهم.

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