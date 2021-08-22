بايدن يستخدم الطائرات التجارية لإجلاء الأفغان

أفادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه سيتم استخدام الطائرات التجارية للمساعدة في نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.





وقال متحدث باسم البنتاغون، إن الطائرات الـ 18، بما في ذلك من شركة يونايتد وأمريكان إيرلاينز ودلتا، لن تطير إلى كابول لكنها ستستخدم لنقل الأشخاص الذين تم نقلهم بالفعل من أفغانستان.





وقد قال شهود إن حكام طالبان الأفغان الجدد فرضوا بعض النظام حول مطار كابول الفوضوي، اليوم الأحد، وتأكدوا من وقوف الناس في طوابير منظمة خارج البوابات الرئيسية وعدم السماح للحشود بالتجمع عند المحيط.





وافاد الشهود إنه لم يكن هناك عنف أو ارتباك في المطار مع بزوغ فجر الأحد. على الرغم من أن الوقت كان مبكرًا، إلا أنه كانت هناك خطوط طويلة تتشكل، على حد قولهم.





واوضح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن أستراليا نفذت أربع رحلات جوية إلى كابول مساء السبت، وأجلت أكثر من 300 شخص، من بينهم أستراليون وحاملي تأشيرات أفغانية ونيوزيلندية وأمريكية وبريطانية. وطلبت الولايات المتحدة وألمانيا يوم السبت من مواطنيهما في أفغانستان تجنب السفر إلى مطار كابول، مشيرين إلى المخاطر الأمنية حيث تجمع آلاف الأشخاص اليائسين في محاولة للفرار.





قال مسؤولون بحلف شمال الأطلسي وطالبان إنه قتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في وحول المطار أحادي المدرج منذ يوم الأحد الماضي. وقال شهود إن بعضهم أصيب بالرصاص فيما توفي آخرون في تدافع.



