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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 22/أغسطس/2021 - 02:55 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم علي تباين ،  حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.16% و0.27% على الترتيب، بينما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بواقع 0.14% و0.19% على التوالي.

وبلغت أحجام التداول الكلية في بورصة الكويت مع نهاية تعاملات اليوم، نحو 222.35 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ 8542 صفقة، حققت سيولة بقيمة 45.73 مليون دينار تقريباً.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التأمين بنمو نسبته 1.85%، فيما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنحو 3.81%، في حين استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وجاء سهم "وربة كابيتال" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 20.95%، بينما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 13.08%.

وتصدر سهم "بيتك" نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 8.03 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 0.62 ، فيما تصدر سهم "استثمارات" نشاط الكميات بتداول 30.76 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 3.31%.

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