رسمياً.. "مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون" تعلن موعد إطلاق النسخة الثالثة من جوائزها السنوية



في إطار حرص مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، على دعم القطاع الثقافى والإبداعي وخلق جيل جديد من المبدعين، وتطوير الشباب في كل أنواع الفنون، أعلنت مؤسسة فاروق حسنى اليوم الأحد، عن إطلاق الدورة الثالثة من جوائز المؤسسة للفنون (2021-2022) في الأول من سبتمبر المقبل، والتي تشكل خمسة أفرع هي (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلى - العمارة - التصوير الفوتوغرافى) على أن يتم التقدم إلى الجوائز عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة.



وقال بيان صادر عن المؤسسة أن قيمة جائزة التصوير "الرسم" تبلغ مائة ألف جنيه مقسمة كالتالي: الجائزة الأولى خمسون ألف جنيه، الجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيها. لرالجائزة الثالثة عشرون ألف جنيه، حيث تضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير "الرسم" الدكتورة عليه عبد الهادى (عميد كلية العمارة والفنون– جامعة البترا – الأردن، سابقاً – ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث- جامعة حلوان سابقاً)، والفنان التشكيلى وخبير العرض المتحفى الدكتور حسين الشابورى، الفنان التشكيلي محمد عبلة، الفنان التشكيلى سمير فؤاد، الفنان الدكتور أحمد رجب صقر "عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا سابقًا".



وأضاف البيان:" أن جائزة النحت تبلغ قيمتها مائة ألف جنيهاً، مقسمة كالتالي: الجائزة الأولى خمسون ألف جنيهاً ، الجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيهاً، الجائزة الثالثة عشرون ألف جنيهاً، وتضم لجنة تحكيم مسابقة النحت" الدكتور محمد العلاوى (وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان)، الفنان التشكيلي ناجي فريد، الدكتور عصام درويش (أستاذ دكتور بقسم النحت - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان)، الدكتورة مروة يوسف (رئيس قسم النحت كلية فنون جميلة الزمالك – سابقاً)، الفنان إيهاب اللبان (فنان تشكيلي ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة".



وأوضح البيان أن جائزة العمارة بعنوان "مركز الحياة " تعليم-ثقافة-معرفة"، وتبلغ قيمتها مائة ألف جنيهاً مقسمة كالتالي: الجائزة الأولى خمسون ألف جنيهاً، الجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيهاً، الجائزة الثالثة عشرون ألف جنيهاً، وتضم لجنة تحكيم مسابقة العمارة، المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة (معماري ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضارى)، الأستاذة الدكتورة سهير زكى حواس (أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة)، المهندس المعماري حمدى السطوحى (استشاري تصميم مباني عامة - خبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS.)، المهندس المعماري حاتم السعيد (مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة).



وأشار البيان إلى أن جائزة النقد الفني التشكيلي وتبلغ قيمتها ستون ألف جنيهاً مقسمة كالتالي: الجائزة الأولي ثلاثون ألف جنيهاً، الجائزة الثانية عشرون ألف جنيهاً، الجائزة الثالثة عشرة آلاف جنيه، وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفنى التشكيلي الدكتورة / أمل نصر (أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية)، الدكتور هانى أبو الحسن - أستاذ دكتور - كلية الآداب جامعة الإسكندرية، الدكتور مصطفى عيسي أحمد – فنان و ناقد تشكيلي، الدكتور طارق عبد العزيز (ناقد تشكيلي وكاتب - بدار أخبار اليوم)، الناقدة / فاطمة على – كاتبة وناقدة تشكيلية - دار أخبار اليوم وجريدة القاهرة، أما جائزة التصوير الفوتوغرافي فتبلغ قيمتها مائة ألف جنيه مقسمة كالتالي: الجائزة الأولى خمسون ألف جنيهاً، الجائزة الثانية ثلاثون ألف جنيهاً، الجائزة الثالثة عشرون ألف جنيهاً، وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافى، الدكتور أشرف رضا (أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة)، الفنان أنسي أبو سيف - مهندس ديكور سينمائي، الفنان المصور أيمن لطفي، الفنان المصور عماد عبد الهادي، الفنان المصور أيمن نصار.





وتعد مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، مركز إشعاع ثقافي جديد بما تقدمه من أنشطة تخدم الشباب والمبدعين فى مجالات الثقافة والفنون، وخلق جيل جديد قادر على المنافسة.