بهذه الكلمات.. نسمة محجوب تروج لحفلته الغنائية المقبلة في مهرجان القلعة



روجت المطربة نسمة محجوب لحفلتها الغنائية المقبلة المقرر إقامتها في مهرجان القلعة الدولي الـ 29 الموسيقي وذلك اليوم السبت الموافق 28 أغسطس الجاري.



نشرت "محجوب" مقطع فيديو من أغينة "خصوصاً راجل" وعلقت عليها قائلة:"أغينة خصوصاً راجل من ألبوم أرومة، مستنياكوا في مهرجان القلعة الدولي ال 29 للموسيقي والغناء يوم 28 أغسطس الساعة 10".



أغينه "خصوصا راجل" من ألبوم "أرومة" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان "مصطفي العسال"، توزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة، إخراج تارا شحاتة.