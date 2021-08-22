"الحداد" رئيسًا لقسم تنسيق الإعدادي والثانوي بنجع حمادي



وقال مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إن تكليف "محمود عمر" يُعد إضافة قوية لقسم تنسيق الإعدادي والثانوي والوظائف الإشرافية، بقيادة سيد حسين رسلان، مدير إدارة تنسيق الإعدادي والثانوي والوظائف الإشرافية، مُشيرًا إلى التكليفات الصادرة عن الإدارة خلال الفترة الأخيرة، تهدف إلى ضخ دماء جديدة بالأقسام تجدد حيويتها بالإضافة إلى اكتساب الخبرات من القيادات الحالية التي لديها الخبرة في التعامل مع ما يطرأ من مشكلات.



أصدر راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أمر تكليف لمحمود عمر علي، الشهير " بمحمود الحداد " أخصائي أول تطوير تكنولوجي وعضو قسم التطوير بالإدارة، رئيسًا لقسم تنسيق الإعدادي والثانوي والوظائف الإشراقية بالإدارة التعليمية بنجع حمادي.