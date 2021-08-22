الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

وضع مسؤولو النادي الأهلي، حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على رأس اللاعبين المحليين الذين يرغب النادي الأحمر في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ترغب في الحصول على خدمات حسام حسن لتدعم صفوف الفريق الأحمر في خط الهجوم الموسم المقبل.









وأضاف المصدر بأن اللاعب يأتي في أولويات الأهلي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم خط هجومه بجوار محمد شريف المهاجم الحالي للفريق الأحمر.





وأشار المصدر إلى أن مسؤولو الأهلي يخشون من المطالب المادية التي سيضعها فرج عامر رئيس نادي سموحة لرحيل اللاعب عن صفوف فريقه.









ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.