إزالة 15 حالة تعدِ على أراضِ زراعية وأملاك دولة بالبحيرة (صور)



تكثف الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، وذلك للحفاظ الأراضي وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.



أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات، إيتاي البارود، أبوحمص، وكوم حماده" عن إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 4129 متر مربع عبارة عن إزالة عدد 6 حالات بمساحة 2464 متر تعدي علي الأراضي الزراعية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.



كما تم إزالة عدد 7 حالات تعدى على أملاك الزراعة بمساحة 1315 متر مربع بقرية جنبواي التابعة لمجلس قرية صفط الحرية بإيتاي البارود، وكذا إزالة حالة تعدي بمساحة 200 متر مربع بمركز أبو حمص عبارة عن حفر لإنشاء قواعد خرسانية وتم ردم الحفر، بالإضافة إلي إزالة صبة دور خامس بدون ترخيص بمساحة 150 متر مربع بقرية بريم بكوم حمادة.