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الطالب المخترع بعد تكريمه من شيخ الأزهر: "كان حلما لي" (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الطالب أحمد صبري، مخترع جهاز تقليل وامتصاص الدخان، المكرم من شيخ الأزهر، إنه كان يعاني من مرض حساسية الصدر ويعاني عند تعرضه للدخان، ففكر في إيجاد حل لنفسه ولمن يعاني من الدخان، مشيرًا إلى أنه توجه لجامعة الطفل بالزقازيق والخاصة بالاختراعات والتي تتبنى المواهب رغم أنه لم يكن يدرس بها، وكان له صديق يدرس بالجامعة وقام بعمل مشاريع جيدة وساعده في اكتساب مهارات عديدة.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أنه قام بالعديد من التجارب قبل هذا الاختراع ولكنها فشلت لعدم وجود خبرة لديه، مشددًا على أنه يعمل على هذا الاختراع منذ عامين، ولم يكن يتوقع أن يحقق هذا الانجاز، موضحًا أنه قام بتسجيل مشروعه بالأبحاث العلمية وحصل على براءة اختراع.

وأوضح مخترع جهاز تقليل وامتصاص الدخان المكرم من شيخ الأزهر، أن مشروعه عباره عن طوبة مصنوعة من الأسمنت يستخدم فيها 25 ملي من أكسيد الصوديوم الذي يمتص المواد الضارة، و15 ملي من مخلفات المباني و5 ملي من الجبس، مشيرًا إلى أن هذه الطوبة تمتص الدخان من أي مصدر سواء قش الأرز أو المصانع، بما يساهم في تقليل نسبة أمراض الحساسية، معربًا عن بالغ سعادته بتكريم شيخ الازهر له، معقبًا: "كان حلم ليا أني أقابله".

بينما قال الطالب أحمد محمد، الحاصل على بطولة الجمهورية في الكاتا الفردية لذوي الهمم والمكرم من شيخ الأزهر، إنه بدأ ممارسة الكاراتيه منذ عامين، مشيرًا إلى أنه حصل على 3 بطولات في القليوبية، ثم حصل على بطولة الجمهورية في الكاتا الفردية، موضحًا أنه كان يتابع اللعبة على الكمبيوتر، وأبلغ والدته ووالده أنه يريد التدريب على هذه اللعبة وتم تدريبه بمكان مجاور لمنزله، موضحًا أنه حصل على حزام أرزق 2، ويتبقى له 3 مرات للحصول على الحزام الأسود.

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