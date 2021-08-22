مصطفي الفقي يتفقد مبني الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين الجديدة







تفقد الدكتور "مصطفى الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية الوفد المرافق له اليوم الأحد، مبني الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين الجديدة.



وعبر "الفقي" عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق.





وأكد "الفقي" أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية، يمثل نموذجا رياديا مقدما شكره للدكتور "عبد الغفار" ولكل المساهمين فيما وصلت إليه الأكاديمية من مكانه على الصعيدين المحلي والدولي.



وقدم رئيس الأكاديمية شرحاً مفصلاً عن الأكاديمية وكلياتها وفرعها داخل مدينة العلمين الجديدة ، إضافة إلى دورها في تبني أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية.



جاء ذلك بحضور اللواء "محمد الزملوط"، محافظ الوادي الجديد والذي قدم عرضا عن المحافظة ومشروعات التنمية بها.



وأعرب رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بتلك الزيارة وقال: تفخر الأكاديمية وفرعها بالعلمين الجديدة باستقبال قيمة وقامة بحجم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.



والتقي "الفقي" بالطلاب خلال ندوة تفاعلية.



ورافق عبد الغفار، "الفقي" في جولة داخل حرم فرع الأكاديمية بمدينة العلمين، حيث أشاد" الفقي" بالبنية التحتية والتكنولوجية داخل الفرع.





وفي نهاية الجولة أهدي "الفقي" عبد الغفار ذاكرة الإسكندرية المصورة وذاكرة القاهرة المصورة، كما اهدي"عبد الغفار" الفقي درع الأكاديمية البحرية.