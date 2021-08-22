Advertisements

مصطفي الفقي يتفقد مبني الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين الجديدة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements



تفقد الدكتور "مصطفى الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية الوفد المرافق له اليوم الأحد، مبني الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين الجديدة.

وعبر "الفقي" عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق.


وأكد "الفقي" أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية، يمثل نموذجا رياديا مقدما شكره للدكتور "عبد الغفار" ولكل المساهمين فيما وصلت إليه الأكاديمية من مكانه على الصعيدين المحلي والدولي.

وقدم رئيس الأكاديمية شرحاً مفصلاً عن الأكاديمية وكلياتها وفرعها داخل مدينة العلمين الجديدة ، إضافة إلى دورها في تبني أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية.

جاء ذلك بحضور اللواء "محمد الزملوط"، محافظ الوادي الجديد والذي قدم عرضا عن المحافظة ومشروعات التنمية بها.

وأعرب رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بتلك الزيارة وقال: تفخر الأكاديمية وفرعها بالعلمين الجديدة باستقبال قيمة وقامة بحجم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

والتقي "الفقي" بالطلاب خلال ندوة تفاعلية.

ورافق عبد الغفار، "الفقي" في جولة داخل حرم فرع الأكاديمية بمدينة العلمين، حيث أشاد" الفقي" بالبنية التحتية والتكنولوجية داخل الفرع.


وفي نهاية الجولة أهدي "الفقي" عبد الغفار ذاكرة الإسكندرية المصورة وذاكرة القاهرة المصورة، كما اهدي"عبد الغفار" الفقي درع الأكاديمية البحرية.

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ يوم

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلي تصدم نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب بنزيما.. راموس ينفجر غضبا من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شروط تعجيزية تمنع إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ أقل من ساعتين

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان ماهر لبيب

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم المنتخب بقرار صارم

منذ حوالي 4 ساعات

أنشيلوتي يبلغ مهاجم ريال مدريد بالرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

عاجل.. شروط تعجيزية تمنع إنتقال مبابي لريال مدريد

02:42 م

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

03:37 م

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلي تصدم نجم سيراميكا كليوباترا

03:29 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements