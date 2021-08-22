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"الداخلية" تحل لغز جثة سيدة قنا: بقال خنقها لسرقتها

الأحد 22/أغسطس/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة (سيدة - مقيمة بدائرة المركز) بدائرة المركز، وبها نزيف بالوجه.

وكما تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل بقالة - مقيم بذات الدائرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته قرر قيامه باصطحاب المجنى عليها لإحدى ماكينات الصراف الآلى لتحديث الفيزا كارد خاصتها ومعرفته الرقم السرى الخاص بها وعلمه بوجود مبالغ مالية بها، فقام باصطحابها مرة أخرى للمحل خاصته وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى على ( مبلغ مالى كان بحوزتها والفيزا كارد "تخلص منها عقب علمه بملاحقة الشرطة له").

وأرشد عن جزء من المبلغ المالى، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الكلمات المفتاحية

قنا بوابة الفجر الفجر الداخلية

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