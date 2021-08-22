ترد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي الجونة في مباراة قوية والتي تجمع الفريقين مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وتقام المباراة بين الأهلي والجونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، مساء يوم الجمعة المقبل.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة:

وتنقل مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على قناة "ON TIME SPORT HD 1".





تردد قناة أون تايم سبورت:

القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11861

- الاستقطاب: رأسي (V)

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4



