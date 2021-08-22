Advertisements

تعرف على موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
تستضيف الأراضي الكاميرونية مباراة منتخب مصر أمام نظيره غينيا بيساو في ثاني جولات المجموعة الرابعة، ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا وبالأخص ستاد روميدي أيدجا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتقام المباراة بين الفريقين يوم 15 يناير المقبل.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة أمم أفريقيا.

ودخل المنتخب المصري هذه البطولة وهو في التصنيف ويقع في المجموعة الرابعة التي تجمع بين كل من نيجيريا وهو المصنف الأول في المجموعة والسودان وغنيا بيساو.

أخبار تهمك

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلي تصدم نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و 7 دقيقة

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ ساعة

بسبب بنزيما.. راموس ينفجر غضبا من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يبلغ مهاجم ريال مدريد بالرحيل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم المنتخب بقرار صارم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شروط تعجيزية تمنع إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنان ماهر لبيب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ يوم

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

عاجل.. شروط تعجيزية تمنع إنتقال مبابي لريال مدريد

02:42 م

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

03:37 م

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلي تصدم نجم سيراميكا كليوباترا

03:29 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements