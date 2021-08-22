تعرف على موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا

تستضيف الأراضي الكاميرونية مباراة منتخب مصر أمام نظيره غينيا بيساو في ثاني جولات المجموعة الرابعة، ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا وبالأخص ستاد روميدي أيدجا.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتقام المباراة بين الفريقين يوم 15 يناير المقبل.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة أمم أفريقيا.





ودخل المنتخب المصري هذه البطولة وهو في التصنيف ويقع في المجموعة الرابعة التي تجمع بين كل من نيجيريا وهو المصنف الأول في المجموعة والسودان وغنيا بيساو.



