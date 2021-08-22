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ويزو تهنئ إسراء عبد الفتاح بمناسبة عيد ميلادها

الأحد 22/أغسطس/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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ويزو تهنئ إسراء عبد الفتاح بمناسبة عيد ميلادها

هنأت الفنانة ويزو صديقتها الفنانة إسراء عبد الفتاح بمناسبة عيد ميلادها عبر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ويزو فيديو عبر صفحتها تظهر في برفقة إسراء عبد الفتاح عل أنغام "كل الناس" للفنان حسن أبو الروس،
وعلقت على الفيديو قائلة:"كل سنة وأنت طيبة ياست البنات"


يذكر أن الفنانة ويزو شاركت في مسرحية "اللوكاندة" وهي من بطولة بطولة أشرف عبدالباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور،أحمد الطماني، على حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

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