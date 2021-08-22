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موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يواجه فريق ميلان، نظيره سامبدوريا، يوم 23 أغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية بالنسبة للفريقين في مسابقة الدوري الإيطالي.

ونجح ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان المتوج بلقب الكالتشيو.

وستقام المباراة بين فريقي ميلان وسامبدوريا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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