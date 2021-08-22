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ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ 577 حكما قضائيا بالقاهرة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 03:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، قيام (مالك شركة للتنمية والتجارة- مقيم بدائرة قسم المعادى بالقاهرة "مطلوب التنفيذ عليه فـى عدد (577) حكم قضائى متنوع فى قضايا "تبديد- ضرب- مباني- سرقة تيار كهربائي"  بإجمالى عقوبات (126) سنة حبس وكفالات (56550 جنيه) بتغيير محل إقامته خشية ضبطه والإقامة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط محكوم عليه هارب تنفيذ 577 حكما قضائيا القاهرة

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