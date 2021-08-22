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الحكم بإعدام ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج في القليوبية

الأحد 22/أغسطس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، بعد الاطلاع على رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام المتهمة بقتل زوجها وإعدام عشيقها شنقًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيام المتهم الأول بقتل المجني عليه زوج المتهمة الثانية، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر علاقة غير شرعية نشأت وتطورت بينهما فتوافقت إرادتهما على التخلص من الزوج عقب تحريض الزوجة، المتهمة الثانية للعشيق، المتهم الأول بإزهاق روح المجني عليه والتخلص منه، فأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض (سكين) واستغل علاقته بالمجني عليه واتصل به وقام باستدراجه لمكان غير مأهول بالمارة أو السكان بمركبة (التوكتوك) الخاصة بالمجني عليه، وما أن ظفر به حتى طعنه، فأدرك المجني عليه المكيدة فقفز محاولاً الهرب.

وتابعت المحكمة، أن المتهم لحق بالمجني عليه وكال له الطعنات بعدد ثلاثة عشر طعنة، وفقا لما أورده تقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقام المتهم عقب التأكد من وفاة المجنى عليه بمكالمة المتهمة عشيقته لإبلاغها من هاتف المجني عليه.

وبعرض المتهمة الثانية على النيابة العامة اعترفت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المتهم الأول عشيقها وتردده عليها بمنزل الزوجية خلال تواجد زوجها بالعمل خارج المنزل وأنها قد شعرت بشك زوجها فى سلوكها في الفترة الأخيرة فخشيت من افتضاح أمرها، فقامت برسم خطة مع عشيقها بطريق الإتفاق والتحريض على قتل المجني عليه.

الكلمات المفتاحية

شبرا القليوبية الجنايات إعدام ربة منزل

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