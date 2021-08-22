الصادرات الألمانية تواجه منافسة متزايدة من السلع الصينية





أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن البضائع القادمة من الصين تضع قطاع الصادرات الألماني أمام منافسة متزايدة في الاتحاد الأوروبي . وجاء في دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (أي دابليو) المعني بالأبحاث الاقتصادية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا أن نسبة البضائع الصينية المستوردة بالاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل واضح في الفترة بين عامي 2000 و2019، وفي المقابل تراجعت نسبة البضائع الألمانية بشكل طفيف.





وأوضحت الدراسة أن نسبة السلع الألمانية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي كانت تبلغ 14% قبل 21 عاما، وكانت تبلغ نسبة الصادرات الصينية 2.7 % فقط مقابل 7.6 % في عام 2019، وبلغت نسبة الصادرات الألمانية 17.8 % فقط بحسب الألمانية .







