جونسون: سأدعو لاجتماع طارئ لقادة مجموعة الدول السبع الثلاثاء لبحث تطورات أفغانستان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه سيدعو لاجتماع طارئ لقادة مجموعة الدول السبع الثلاثاء لبحث تطورات أفغانستان.

وأضاف جونسون، أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي لضمان أمن عمليات الإجلاء ومنع أزمة إنسانية في أفغانستان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.